Pakistan’dan iki cepheli hamle: Riyad’a jet, Tahran’la masa

Pakistan, Ortadoğu’daki gerilimin ortasında hem askeri hem diplomatik hamlelerle dikkat çeken bir “çift hat” stratejisi izliyor. Ülke, bir yandan Suudi Arabistan’a savaş uçakları konuşlandırırken, diğer yandan ABD ile İran arasında ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.

Riyad’a savaş uçağı konuşlandırması

Pakistan’ın gönderdiği savaş ve destek uçakları, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Kral Abdülaziz Hava Üssü’ne indi. Bu adım, Eylül 2025’te imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının sahadaki ilk somut yansıması olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu anlaşma, taraflardan birine yapılacak saldırının diğerine yapılmış sayılmasını öngörüyor. Anlaşma, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Riyad’da imzalanmıştı.

Pakistan yönetimi, bu konuşlandırmayı “yükümlülüklerin yerine getirilmesi” olarak sunuyor. Ancak bu bir yandan İslamabad için sembolik bir güç gösterisi oldu.

Aynı anda diplomasi: ABD–İran görüşmeleri

İslamabad’da ise kritik bir diplomatik trafik var. Pakistan, ABD ile İran arasında doğrudan ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. Haftalardır süren çatışmaların sona erdirilmesi için üst düzey heyetler masada.

Pakistan Dışişleri Bakanı Uşak Dar, Mart başında İran’a Riyad ile yapılan anlaşma gereği yükümlülükleri olduğunu açıkça ilettiklerini söyledi. Buna karşılık İran’ın, Suudi topraklarının kendisine karşı kullanılmaması yönünde güvence talep ettiği aktarıldı.

Ekonomi ve bağımlılık ilişkisi

Pakistan’ın bu hassas denge politikasının arkasında ekonomik gerçekler de var. Suudi Arabistan’da yaklaşık 2,5 milyon Pakistanlı işçi çalışıyor ve bu işçilerin gönderdiği döviz, ülke ekonomisinin önemli dayanaklarından biri.

Ayrıca Riyad yönetimi, İslamabad’a milyarlarca dolarlık mali destek sağlıyor. Son görüşmelerde tarafların 5 milyar dolarlık yatırım paketini hızlandırma konusunda anlaşması da bu bağı güçlendiriyor.