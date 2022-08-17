Pakistan'daki sel felaketinde en az 530 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle Temmuz ayından beri yaşanan sellerde en az 580 kişi yaşamını yitirdi, 939'dan fazla kişi yaralandı.

Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve sellerden en çok etkilenen eyaletler Sindh, Belucistan ve Pencap oldu.

Muson mevsimi genelinin ortalama yağışlarının yüzde 60'ının sadece 3 hafta içinde düştüğü ülkede meydana gelen sellerden 1 milyona yakın kişi etkilendi. 23 binin üzerinde kişi evinden oldu.

Cuma gününe dek sürmesi beklenen şiddetli yağışlarda son olarak ülkenin ikinci büyük kenti Karaçi'de en az 41 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin en yoksul eyaletlerinden Belucistan'da son 30 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı belirtilirken eyalette 200'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi'nden yapılan açıklamada 9 Ağustos itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelinde en az 580 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerden 224'ünün çocuk, 114'ünün kadın olduğu belirtilirken 939 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Yolların çökmesi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım kapanırken 570'ten fazla okulun da yıkıldığı belirtiliyor.

Öte yandan hükümete yönelik tepkiler de artıyor. The Guardian'ın haberine göre Belucistan'ın Lasbela bölgesinden eski bakan ve milletvekili Jam Kamal sele karşı hükümetin hiçbir önlem almadığını belirterek "Gönüllüler olmasaydı daha fazla insan açlıktan ölürdü" dedi.