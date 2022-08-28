Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1033’e yükseldi

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1033’e yükseldiğini duyurdu. NDMA'nın verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1527 kişi ise yaralandı.

NDMA verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. Sel nedeniyle 662 bin 446 ev hasar görürken, 287 bin 412 ev tamamen yıkıldı. Ülkede ayrıca sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin 451,5 kilometre yol hasar gördü, 149 köprü çöktü, 170 dükkan ise yıkıldı.

NDMA'nın verilerine göre 5 milyon 773 bin 63 kişi selden etkilendi. Yetkililer 51 bin 275 kişinin selden kurtarıldığını, 498 bin 442 kişinin ise güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi. (İHA)