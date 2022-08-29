Pakistan'daki sel felaketinde bilanço artıyor

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61’e yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer 33 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti.

NDMA sel nedeniyle 2 milyon dönümden fazla ekili arazinin ve 3 bin 457 kilometre yolun yok olduğunu duyurdu.

Ayrıca yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 149 köprünün çöktüğü ve 170 dükkanın yıkıldığı belirtilmişti.