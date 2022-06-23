Pakistan’da sağanak yağış: 5 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’ın Karaçi şehrini şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Karaçi’nin Millat kasabasında şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtilirken, Chanesar Goth semtinde de 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Şehir genelinde şiddetli yağışlar etkili olurken, Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) yağışların devam edeceğini duyurdu. Şehirde etkili olan rüzgarın saatte 81 kilometre hızla estiği, yağış nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. (İHA)