IMF'yle borç görüşmeleri yapan Pakistan'a Çin 2,3 milyar dolarlık kredi verdi

Pakistanlı yetkililer, bugün Çin'den, yeni şart ve koşullarla 2,3 milyar dolarlık bir kredi aldıklarını duyurdu. Ülkenin maliye bakanı Miftah İsmail, "Çin bankaları konsorsiyumu, dün Pakistan tarafından imzalandıktan sonra 15 milyar yuan (yaklaşık 2,3 milyar dolar) tutarında kredi anlaşması imzaladı. Girişin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Şimdiye kadar Pakistan'a 16,8 milyar dolara kadar kredi veren Çin ülkenin en büyük alacaklısı konumunda.

Pakistan'da Şehbaz Şerif hükümeti, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) ve diğer ülkelerden kredi almak için akaryakıt fiyatlarında benzeri görülmemiş artışlar da dahil olmak üzere bir dizi 'kemer sıkma' önlemi ilan etti. Pakistan, döviz rezervlerinin son zamanlarda 8,9 milyar dolara düşmesi nedeniyle ciddi bir ödeme dengesi kriziyle karşı karşıya.

Bakan Miftah İsmail, kredinin 8,9 milyar dolara düşen döviz rezervlerini destekleyeceğini ve hükümetin de karşılığında lüks ürün ithalatı yasağı da dahil olmak üzere çeşitli önlemler almasını zorunlu tuttuğunu ifade etti.

IMF'nin kendisi tarafından belirlenen şart ve koşullara uyulmaması nedeniyle 2019'da imzalanan 6 milyar dolarlık anlaşmanın ikinci dilimini dondurması sonrası Pakistan'la IMF arasında müzakereler başlamıştı. Çin'den kredi alımı müzakereler sürerken gerçekleşti.

IMF, Pakistan'dan, 39 aylık 6 milyar dolarlık programı kapsamında 900 milyon doların üzerinde bir miktar vermeden önce, artan mali ve cari hesap açıklarını ele almasını istemişti.