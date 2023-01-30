Pakistan'da cihatçılardan camiye intihar saldırısı: 34 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan'ın Peşaver kentindeki camiye düzenlenen intihar saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi., 150 kişi yaralandı

Reuters'in haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada bazı hastaların durumunun kritik olduğu bilgisine yer verildi. Saldırıda yaralananların sayısının en az 90 olduğunu bildirilirken, haberde caminin bir kısmı çöktüğü ve altında çok sayıda kişinin olduğunun aktarıldığı bildirildi. Polis yetkilisi Sikandar Han "Caminin bir bölümü saldırı sonucu çöktü, enkaz altında kalanlar olduğu sanılıyor" açıklamasında bulundu.

Pakistan'da yayın yapan Dawn haber sitesi, alanın polis kordonuna alındığını ve sadece ambulansların girişine izin verildiğini duyurdu. Dawn gazetesinde yer alan haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

Saldırı esnasında camide yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.