Pakistan'da çatışmalar sürüyor: 5 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’da eski Başbakan Imran Han’ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Han destekçisi ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bugün protestolar sürerken, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı ve 1200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Pakistan ordusu, silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve kamu mallarına saldırıların sürmesi halinde göstericilere şiddetli misillemeyle karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Pencap eyalet yönetimlerinin ardından federal hükümet de başkent İslamabad'da güvenliğin sağlanması için silahlı kuvvetleri göreve çağırdı. (AA)