Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıda ölü sayısı artıyor

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Geo News televizyonunda yer alan habere göre, dün Hayber Pahtunhva'ya bağlı Peşaver kentinin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiğini, 221 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Saldırının dün yerel saatle 13.00'te yapıldığını belirten yetkililer, caminin ilk safında bulunan saldırganın bombayı patlattığını açıkladı. Hayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Hayber Pahtunhva Valisi Gulam Ali, saldırganın bombayla camiye nasıl girdiğinin incelemeler sonucunda netlik kazanacağını söyledi. Ali, güvenlik zafiyeti olduğunu doğruladı. Peşaver'deki bir hastanenin sözcüsü Muhammed Asim, bugün hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun saldırıda ağır yaralanan polisler olduğunu açıkladı.

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti.

Han, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söylemişti.

Saldırıyı TTP üstlendi

Pakistan Talibanı (TTP) tarafından üstlenilen saldırının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi "terör örgütü" kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de gerçekleşen 506 saldırıda 290'ı güvenlik gücü mensubu, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve IŞİD gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'deKİ saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstermişti. (AA)

