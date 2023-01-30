Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 59'a yükseldi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğunluğu polis 59 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda çoğunluğu polis 59 kişi yaşamını yitirdi, 157 kişi yaralandı.

Saldırı esnasında camide yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Han, bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söyledi.

Patlamada caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Saldırıyı TTP üstlendi

Pakistan Talibanı'nın (TTP) komutanlarından Sarbakaf Mohmand, sosyal medya hesaplarından saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Mohmand, saldırının Ağustos 2022’de Afganistan’da öldürülen TTP'nin üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand'ın "intikamı için" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırı, Dışişleri Bakanının Rusya ziyareti sırasında gerçekleşti

İntihar saldırısının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve bunun arkasında olanlara karşı sert şekilde harekete geçileceğini vurguladı.

Saldırının ardından Peşaver'e giden Şerif, burada yaralıları ziyaret etti ve güvenlik durumuyla ilgili bilgi aldı.

Eski Başbakan İmran Han da eylemi "terör saldırısı" olarak nitelendirerek kınadı. (AA)