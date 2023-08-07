Pakistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda, aralarında Belucistan Halk Partisi'nden bir siyasetçinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre; Belucistan'ın Keç bölgesinde yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Bombalı saldırıda, aralarında Belucistan Halk Partisi'nden (BAP) İshak Yakub’un da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmadı.

2023'ün ilk 6 ayında saldırı sayısı yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen saldırılar 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 saldırı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 saldırı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırı sayılarında artış görüldü.

Pakistan söz konusu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor. (AA)