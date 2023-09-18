Pakistan Ukrayna'ya silah karşılığında IMF'den kurtarma paketi aldı

Pakistan'ın ABD'ye gizli olarak silah satma karşılığında IMF'den kurtarma paketi aldığı ortaya çıktı.

The Intercept'te yer alan habere göre, söz konusu anlaşmayla ilişkili iki kaynak tarafından ortaya atılan iddia, Pakistan ve ABD hükümetlerine ait iç belgelerle doğrulandı.

Silah satışlarının Ukrayna ordusuna yardım amacıyla yapıldığı kaydedildi.

The Intercept sitesinin ulaştığı Pakistan ordusuna ait belgelerde, ABD ve Pakistan arasında 2022 yazı ve 2023 baharı arasında gerçekleşen mühimmat satışlarının verileri yer alıyor. Siteye konuşan kaynaklara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, bu silah anlaşmasıyla, IMF paketi için Pakistan'a güven oyu sundu.

Silah satışının hemen ardından pakete onay

Pakistan'a öncesinde IMF tarafından belli mali hedefleri karşılaması gerektiğine yönelik bildirimde bulunulduğu, silah satışının hemen ardındansa kurumun kurtarma paketini onayladığı kaydedildi.

Elde edilen bilgilere göre, ABD'nin Pakistan Büyükelçisi, 23 Mayıs 2023'te ABD Dışişleri Bakanı yardımcısı Donald Lu ile Washington'da bir araya gelerek, Pakistan'ın, Ukrayna'ya silah satmasının IMF'nin gözünde nasıl bir konuma erişeceğini ele aldı. İlerleyen günlerdeyse ABD'nin Pakistan Büyükelçisi Donald Blome, İslamabad'da dönemin Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar'la görüştü.

29 Haziran tarihinde IMF, Pakistan'a dönük 2019'da başlayan programın bitmesine bir gün kala sürpriz bir şekilde ülke için 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi açıkladı.

Pakistan'ın Washington Büyükelçiliği Sözcüsü, konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu iddiaları yalanladı. IMF Sözcüsü'yse, kurumun kurtarma paketi için baskıya uğradığına dair iddiaları yalanladı, ancak paketin silah anlaşmasıyla ilişkisine dair bir yorumda bulunmadı.

İmran Han'ın ardından Pakistan'ın Ukrayna tutumu

Pakistan ordusu, Nisan 2022'de ABD'nin teşvikiyle Başbakan İmran Han'ın güven oyu alamamasını sağlayan girişimlerde bulunmuştu.

Pakistan, İmran Han'ın düşmesinin ardından ABD ve müttefikleriyle daha yakın ilişkiler kurarak, savaşta Ukrayna'ya destek vermeye başladı. Pakistan, İmran Han döneminde, Ukrayna'daki savaşta tarafsız bir tutum kararı almıştı.

Halk kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıktı

Pakistan'da IMF'nin talebi doğrultusunda kemer sıkma politikalarını içeren yapılan yapısal reformlar, ülkede geniş çaplı protestolara yol açmıştı. Ülkedeki para politikaları nedeniyle son haftalarda büyük ölçekte grevler de yapıldı.

Pakistan'ın Ukrayna'ya dolaylı silah desteği karşısında IMF kurtarma paketi alması, kemer sıkma politikalarından rahatsız olan halkın tepkisine yol açtı. Yeni Pakistan hükümeti, bunun sonucunda genel seçimleri süresiz olarak erteleme kararı aldı.

