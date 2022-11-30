Pakistan Talibanı'ndan intihar saldırısı: 4 ölü, 26 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinin Baleli bölgesinde polisleri taşıyan araca intihar saldırısı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre biri polis, biri kadın, 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 23’ü polis 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, polis aracının 20-25 kilogramlık bir patlayıcıyla hedef alındığını ve yaşanan patlamada aracın şarampole devrildiğini aktardı.

Saldırıda yoldan geçen 2 sivil araç da hasar aldı.

Söz konusu polislerin, çocuk felci aşılama kampanyasında görevli olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif saldırıyı kınadı.

Belucistan'ın Hoshab bölgesinde, dün çıkan çatışmada 10 TTP militanı öldürülmüştü

Pakistan Talibanı (TTP), 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

AFP'ye konuşan üst düzey polis yetkilisi Azhar Mehesar olayın ardından yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, ölenlerden birinin polis, birinin kadın ve birinin çocuk olduğunu dile getirmişti. Mehesar saldırıda çocuk felci aşısı yapacak sağlık görevlilerinin güvenliğini sağlamaya hazırlanan polis aracının hedef alındığını belirtmişti.

Pakistan Talibanı olarak da adlandırılan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendi.

Örgüt saldırının TTP komutanlarından Ömer Halid Horasani'nin Ağustos ayında öldürülmesinin intikamı için bu saldırıyı düzenlediklerini, "ntikam saldırıları"na devam edeceklerini duyurdu.

Afganistan'daki Taliban'dan ayrı bir örgüt olan TTP Pakistan hükümeti ile ateşkesi sonlandırdığını ve savaşçılarına ülke genelinde saldırı emri verdiğini duyurmuştu.