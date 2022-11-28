Pakistan Talibanı hükümetle ateşkesi sonlandırdığını ilan etti

Pakistan Talibanı, hükümetle Haziran'da ilan edilen ateşkesi iptal ettiğini duyurdu. Cihatçı örgüt, militanlarına "tüm ülkede saldırılar düzenleme" emri verdiğini belirtti.

Pakistan Talibanı olarak da adlandırılan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), yaptığı açıklamada, "Farklı bölgelerde mücahitlere karşı askeri operasyonlar devam ettiği için" bu kararı aldığını belirtti.

TTP, "Müzakere sürecinin en azından bizim tarafımızdan sabote edilmemesi için sizi defalarca uyardık. Sabırlı olmaya devam ettiğimizi Pakistan halkına arz ediyoruz, ancak ordu ve istihbarat teşkilatları durmadan saldırılara devam ediyor" dedi.

En son 16 Kasım'da, Peşaver'in yaklaşık 200 km güneybatısındaki Lakki Marvat'ta bir polis devriyesine düzenlenen saldırının sorumluluğunu TTP üstlenmişti. Saldırıda altı polis öldürülmüştü.

TTP, Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Har'ın Salı günü Taliban yönetimindeki Afganistan'ı ziyaret edeceğini açıklamasından birkaç sonra ateşkesi sonlandırma duyurusunu yaptı.