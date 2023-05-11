Pakistan Başbakanı'ndan İmran Han taraftarlarına sert müdahale uyarısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkedeki son duruma ilişkin televizyonlardan açıklamada bulundu.

Şerif, "devlet düşmanlarına karşı sert müdahalede" bulunacaklarını ifade ederek, bu kişilerin yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını açıkladı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarını "terörist" olarak nitelendiren Şerif, PTI destekçilerinin "affedilemez suçla" işlediğini söyledi.

Şerif, PTI taraftarlarından "devlet karşıtı eylemlerini" durdurmalarını isteyerek, eski başbakan İmran Han dahil olmak üzere PTI liderlerini silahlı destekçileri Pakistan ordusuna saldırmaya kışkırtmakla suçladı.

PTI destekçilerinin kamu mülklerine saldırdığını, hastaları ambulanslardan çıkardığını ve araçları ateşe verdiğini ifade eden Şerif, bu kişilerin devlet karşıtı eğilimlerini kanıtladığını vurguladı. (AA)