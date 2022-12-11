Pakistan: Afgan sınır güçlerinin silahlı saldırısında 6 sivil öldü

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçlerinin Çaman-Spin Boldak Hudut Kapısı'nda "sebepsiz ve ayrım gözetmeden" ateş açması sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin yaralandığını açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan sınır güçlerinin sebepsiz ve ayrım gözetmeden Çaman'daki sivil halkın üzerine ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Afganistan sınır güçlerinin saldırısında 6 sivilin öldüğü, 17 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Pakistan sınır birliklerinin "istenmeyen bu saldırganlığa karşı uygun cevabı verdiği" belirtilen açıklamada, sivilleri hedef almaktan kaçınıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ın bölgedeki durumun ciddiyetini Afgan yetkililere bildirdiği, benzer bir olayın gelecekte yaşanmaması için sert önlemler alınmasını talep ettiği ifade edildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hacı Cuma Gül Nurzey, basına yaptığı açıklamada, sınırda bulunan Şiro Oba köyünde Taliban mensuplarının karakol inşa ettiği sırada Pakistan askerlerinin engellemeye çalıştığını ve bunun üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını belirtmişti.

Nurzey, ilk belirlemelere göre, 1 Taliban mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını kaydederek, olayda 3 sivilin de yaralandığını aktarmıştı. (AA)