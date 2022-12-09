Daily Mail gazetesi, Pakistan Başbakanı Şerif'ten özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi 2019'da yayımladığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İngiltere Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID) Pakistanlı depremzedelere yönelik fonlarını zimmetine geçirdiği iddiaları nedeniyle özür diledi.

Gazete tarafından yapılan açıklamada; söz konusu haberde, soruşturmada bahsi geçen paranın, DFID'ın Pencap eyaletine hibe ettiği paranın bir miktarını içerdiğinin öne sürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şerif'in Pakistan'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından İngiliz kamu parası veya DFID hibe yardımıyla ilgili herhangi bir görevi kötüye kullanmakla suçlanmadığını kabul ediyoruz. Bunu açıklığa kavuşturmaktan ve bu hata için Sayın Şerif'ten özür dilemekten memnuniyet duyuyoruz."

Gazete, söz konusu iddiaların yer aldığı haberin bütün platformlardan kaldırdığını da belirtti.

Şerif, gazeteye dava açmıştı

Daily Mail gazetesi, 2019'da yayımladığı bir haberde, Pakistan Başbakanı Şerif ve ailesinin depremzedelere yönelik fonları zimmetine geçirdiği iddiasında bulunmuştu.

Şerif, 2020'de kendisi hakkında "yalan ve karalayıcı" haber yayımladığı gerekçesiyle Daily Mail gazetesi ve haberi yapan muhabiri David Rose hakkında İngiltere'de Yüksek Mahkeme'de dava açmıştı.

DFID de depremzedeler için hibe edilen paranın bir miktarının Şerif ve ailesi tarafından zimmete geçirildiği iddialarını yalanlamıştı. (AA)