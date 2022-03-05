Pakdemirli'den sonra iki bakan değişikliği daha gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de önceki bakanlarda olduğu gibi gece yarısı görevden aldı. Pakdemirli’den boşalan göreve AKP’li Vahit Kirişci atandı.

"Af talebinde" bulunduğu belirtilmesine karşın dün Erzincan’da programı olan Pakdemirli’nin görevden alınacağından haberinin olmadığı iddiaları da dile getirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre iktidar kulislerinde önümüzdeki dönemde bakanlar arasında değişikliklerin devam edeceği konuşuluyor.

Kulislerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin görevden alınabileceği dile getiriliyor.

Yine önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye ayrılabileceği, Mehmet Nuri Ersoy’un Turizm Bakanı olarak devam edeceği ancak Kültür Bakanlığı’na başka bir ismin getirilebileceği de dillendiriliyor.