Pakdemirli'den 'matematik bilmiyor' eleştirilerine yanıt: Haticeye değil neticeye bakın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Haticeye değil neticeye bakalım. Çiftçimiz para kazandı mı? Kazandı. Çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Bunu Erdoğan için değil, her doğan için yapacağız” dedi.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin kapanış toplantısında konuşan Pakdemirli, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığın bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında gösterdiği tablolara gelen eleştiriler ile ilgili konuştu.

Pakdemirli “Bir rakam açıklıyorum, ‘Kim açıkladı, kimin rakamı bu’ diyorlar. E kimin rakamı olacak. Devletin rakamı. Tabii ki TÜİK’in rakamı. Siz iktidara gelemezsiniz ya, geldiğinizi düşünün. Geldiğinizde sizin de TÜİK’e ihtiyacınız olacak” dedi ve şunları söyledi:

'Bizlerin hata yapmasını beklemek dışında projeleri yok'

"Cuma günü bizim bütçemiz vardı. Bütçeye gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. AK Parti’ye Türkiye’nin bir kere daha ihtiyacı olduğunu neden AK Parti’nin alternatifi olmadığını bir kez daha müşahede ettim. Biz orada ne anlatırsak anlatalım bizi konuşturmamak sadece bağırmak çağırmak dışında hiçbir vizyonları yok. Veya bizlerin hata yapmasını beklemek ve o hatanın dışında siyaset yapmak dışında ne projeleri var ne de başka bir şeyleri var.

'Haticeye değil neticeye bakın'

Gene bir şey çıkarmışlar, ‘Pakdemirli’nin verdiği arpa fiyatı maliyetinin altında kaldı’ diye. Biz arpa fiyatını verirken piyasalar 1500 civarında maliyet gösteriyordu. Bununla beraber kuraklık da gelince, bizim verdiğimiz fiyat düşük kalmış oldu ama hemen bir kuraklık desteği getirdik. Bizim fiyat revizesine ihtiyacımız olmadı. Çiftçimiz para kazandı mı? Kazandı. Çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Haiticeye değil neticeye bakalım. Çiftçimiz para kazandı mı? Kazandı. Çiftçimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Bunu Erdoğan için değil, her doğan için yapacağız.” (ANKA)