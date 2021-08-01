Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
soL - Antalya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'de yangın kontrol altına alındı
Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.