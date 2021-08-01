Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'de yangın kontrol altına alındı

Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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