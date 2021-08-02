Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Karaisalı, İzmir Buca ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakdemirli, 3 bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Haber Merkezi
Pakdemirli: 3 yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Karaisalı, İzmir Buca ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Karaisalı, İzmir Buca ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakdemirli, 3 bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.