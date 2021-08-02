Pakdemirli: 3 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Karaisalı, İzmir Buca ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Karaisalı, İzmir Buca ve Muğla Seydikemer yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakdemirli, 3 bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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