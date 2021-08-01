Pakdemirli: 112 yangının 107'sini kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir tablo paylaşan Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Pakdemirli'nin paylaştığı tabloya göre, Antalya'da 2, Muğla'daysa 3 yangın devam ediyor.