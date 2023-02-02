Ozzy Osbourne turnelere çıkmayı bırakacağını açıkladı

Eski Black Sabbath vokalisti ve büyük rock efsanesi Ozzy Osbourne, dört yıl önce geçirdiği omurga yaralanması ve diğer sağlık sorunları nedeniyle turnelerini iptal etmek zorunda kalacağını duyurdu.

74 yaşındaki müzisyen sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamda "üç ameliyat, kök hücre tedavisi, bitmeyen fizik tedavi seansları ve en son Sibernetik tedavisi" nedeniyle "fiziksel olarak zayıf" olduğunu söyledi.

Sevenlerine ve kendisinin turnesini bekleyenlere "Biletlerinizi bunca zamandır sabırla elinizde tutmanız beni gerçekten muzdarip etti" derken Osbourne, yaklaşan Avrupa turnesini fiziksel olarak gerçekleştiremeyeceğinin farkına vardığını kaydetti.

Osbourne'a 2003 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konmuş ve aynı yıl bir motorlu taşıtla ağır bir kazaya karışmıştı. 2019 yılında düşmesi üzerine boyun ve sırtında ağır hasarlar gerçekleşmesinin ardından ameliyat olmuştu.