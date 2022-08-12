Dünyaca ünlü rock grubu Beyoğlu'nda bakkal tarafından kovuldu

Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan İngiliz grup Arctic Monkeys 2 gün önce İstanbul’da konser verdi. Konser sonrası İstanbul’dan ayrılmayan grup üyelerinden Jamie Cook ve Nick O’malley geçtiğimiz gün Asmalımescit’te bulunan eğlence mekanında eğlendi.
Mekanın dışında bulunan bakkalın önünde geçen ekip üyeleri içmiş oldukları alkolün şişesini bakkalın önüne koyup kapısında sohbet edince bakkal tepki gösterdi.
Grup üyelerini bakkalın önünden kovan sinirli esnaf dünyaca tanınan sanatçılar olduklarının hatırlatılması üzerine fark etmez yanıtını verdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen İngiltere’nin en tanınan müzik grubu üyeleri çareyi mekana girmekte buldu.