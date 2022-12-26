Öztrak'tan 'erken seçim' açıklaması: Buyursunlar kendi göbeklerini kendileri kessinler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime destek vereceklerini belirterek, "Ama nisanın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime, yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki erken seçime biz destek olmayız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, MYK'nin yılın son toplantısını gerçekleştirdiğini, her yıl sonunda o yılın mizanı ve muhasebesinin çıkarıldığını, gelecek yılın plan ve programlarının hazırlandığını belirtti.

Vatandaşlar için çok özel ve anlamlı bir yıl olan 2023'ün, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olduğunu dile getiren Öztrak, gelecek yıl CHP'nin de 100. yaşını kutlayacağını hatırlattı.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

Türk lirasının dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olduğunu ifade eden Öztrak, buna rağmen 12 aylık dış ticaret açığının 2022'ye girerken 46 milyar dolar olduğunu, yıl biterken 107 milyar dolara sıçradığını anlattı.

Öztrak, ülkenin döviz bilançosunu gösteren cari dengedeki açığın 7 milyar dolardan 43 milyar dolara çıktığını, bir senede altıya katlandığını kaydetti.

Öztrak, 2022’ye girerken 795 milyar lira olan hazinenin ödeyeceği toplam iç borç faizinin bugün 2 trilyon 570 milyar liraya çıktığını ve yüzde 223 arttığını belirterek, "2022’ye girerken 200 lira gelen elektrik faturası sene biterken 402 liraya çıktı. Bin lira gelen doğalgaz faturası, sene biterken 2 bin 611 liraya sıçradı. Geçtiğimiz yılbaşında, çiftçi traktörünün deposunu 1327 liraya dolduruyordu. Şimdi aynı depoyu doldurmak için 2 bin 556 lira ödüyor. Geçtiğimiz yılbaşında, 680 liraya dolan araba deposu bugün 1035 liraya doluyor" diye konuştu.

Türkiye'nin üretici enflasyonunda dünyada birinci, gıda enflasyonunda dördüncü, tüketici enflasyonunda altıncı olduğunu anlatan Öztrak, 2023'e yüzde 84'lük fahiş "doğalgaz hizmet bedeli" zammıyla girildiğini, bugüne kadar görülmeyen garabetlerin 2022'de yaşandığını kaydetti.

Ülkenin yönetilemediğini söyleyen Öztrak, 2011'den bu yana "milletin gelirinin artmadığını" belirtti.

'Akşener'in sözlerini saygıyla karşılıyoruz'

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Geçen günlerde Özgür Özel açıklamasında, seçimlerin mayıs ayında yapılmasını CHP yönetiminin kabul etmeyeceğini söyledi. Mayıs ayında yapılacak bir seçimi neden kabul etmiyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bundan önceki basın toplantısında benim yaptığım açıklamayla Grup Başkanvekilimizin yaptığı açıklama arasında bir fark yok. Söylediğimiz şey şudur, diyoruz ki, nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz, böyle bir karara. Ama nisanın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime, yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki erken seçime biz destek olmayız. Bu siyaset mühendisliğinin parçası olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir, bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi? Ayrıca şunun da altını çizeyim, Cumhurbaşkanının yetkisi vardır, buyursunlar kendi göbeklerini kendileri kessinler."

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü 'Onunla bununla pazarlık ederek değil, ona buna yalvararak değil, milletin iradesiyle Başbakan olacağım, İYİ Parti de birinci parti olacak.' sözleri Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Genel başkanların hem kendileri hem de partileri için siyasi hedef belirlemelerinden daha doğal hiçbir şey olamaz. Onun için bu sözleri saygıyla karşılıyoruz" diye konuştu.