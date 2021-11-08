Öztrak: TÜİK, ‘Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu’ gibi çalışmayı bıraksın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı yaptı. "TÜİK’in makyajlı enflasyonuna zamlar her nedense yansımıyor" diyen Öztrak, "Meşhur sözdür. ‘Üç çeşit yalan vardır; yalan, kuyruklu yalan ve istatistik.’ Ne yazık ki bugünlerde bu ülkede, ülkeyi yönetenler yalanın, dolanın her türlüsüne başvuruyor. Çarşıdaki, pazardaki yangın TÜİK marketlerine uğramıyor" şeklinde konuştu.

Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gelir dağılımı işçi, memur, emekli aleyhine hızla bozulmaktadır. Resmi istatistikleri eğmek, bükmek, makyajlamak suçtur. Bu tüm dünyada da böyledir. Dünyada bu suçtan yargılanan, hüküm giyen yetkililer, siyasetçiler mevcuttur. En yakın örneği de komşumuz Yunanistan’dadır. TÜİK, bir an evvel Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu gibi çalışmayı bırakmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu gibi çalışmalıdır.

'Asgari ücret yılda 2 kez artırılsın'

Asgari ücretten alınan vergi acilen kaldırılmalıdır. Asgari ücret, bu yıldan başlamak üzere yılda iki kez artırılmalıdır. Bu yılın ikinci yarısı için bir telafi artışı hemen yapılmalıdır. Senenin başında asgari ücret 385 dolardı. Şimdi 291 dolar. Fark 94 dolar. Önce 94 doları millete iade et. Yanlış politikalarının vatandaşa faturasını telafi et. Asgari ücreti 912 lira artır; 3 bin 740 liraya çıkar. Ondan sonra çıkın, 2022 zammını konuşun. Yine emekli maaşları, memur maaşları enflasyon karşısında bir ay bile dayanmamaktadır. 6 ayda bir yapılan enflasyon düzeltmesi, derhal üç ayda bire çekilmelidir. Vatandaşın canı burnunda ama Erdoğan milletin halini görmüyor, hayal âleminde yaşıyor. En son, ‘yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz; bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, bu gidişi görünce şok oldular’ deyiverdi. Biz de şok olduk, bu lafların duyunca. Şu saraylarında içtikleri neyse, o efulilerden millete de ikram etsinler, bari milletçe o kafaya gelelim.

Kibirli Saray ve şürekâsı farkında değil, vatandaş zaten raftaki ürünlere dokunamıyor. Etiketler olmuş ateş, dokunan yanıyor. Faturalar kabarmaya başlayınca, Enerji Bakanı da millete akıl verenler kervanına katılıyor. Bakan diyor ki ‘evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf edin.’ Çok açık söyleyelim. Bu ülkede yapılacak en büyük tasarruf; ‘ampulü’ söndürmektir. Ampulün söndüğü gün, memlekette bayram olacaktır.

'Ev genci oranında OECD şampiyonuyuz'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, yani OECD ülkeleri içinde, eğitimde fırsat eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. Sınavlarda en başarılı öğrenciler, sosyo-ekonomik durumu iyi ailelerden geliyor. Bunu OECD’nin Bir Bakışta Eğitim 2021 Raporu’nda görüyoruz. 15-29 yaş aralığında, Taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 milyon 702 bin gencimiz ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. ‘Ev genci’ olmuş, anasının babasının eline bakıyor. Ev genci oranında da OECD şampiyonuyuz.

'Irak’ın işgaline ortak olmuş bir ülke olmanın utancı, bizim de boynumuza asılırdı'

Erdoğan; ‘Rusya’dan S-400 alırım Putin’i hoş tutarım, Amerika’dan F-16 alırım, Biden ’ın gönlünü alırım’ diyerek bugünlere geldi ama şimdi ABD Başkanı bıraktık F-35’i, F-16 için bile ABD Kongresini işaret ediyor. Amerikan Başkanı, konuyu kongreyle müzakere edeceğini söylüyor. Biz bunu hep söyledik. Tek kişiyi ikna etmek kolaydır ama bir Meclisi ikna etmek güçtür. Çünkü Meclis ortak akılla çalışır. Milli ve stratejik konularda Meclis ince eleyip, sık dokur. 1 Mart 2003 Tezkeresi’ne kim karşı çıktı? Topraklarımıza, başka ülkelerin asker postallarının basmasını kim engelledi? CHP öncülüğünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi. O gün Erdoğan’da bugünkü yetkileri olsaydı, Irak’ın işgaline ortak olmuş bir ülke olmanın utancı, bizim de boynumuza asılırdı. İşte biz bunun için ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yeniden ayağa kaldıracağız."

'Ağır bir provokasyon var'

Öztrak, basın mensuplarını sorularını da yanıtladı. İYİP'in Lütfü Türkkan'la ilgili tutumu hakkındaki soru üzerine Öztrak, şunları söyledi:

"Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir’de yaşayan bir vatandaş, özel olarak oraya geliyor. Hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener’e yönelik provokasyon akıllarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde Sayın Genel Başkan’ımıza yapılan linç girişiminin Erdoğan’ın nasıl seyrettiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerekir. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti’de yürütülmektedir. Şu soruyu sormak gerekir. Provokasyonla ilgili savcılar herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan’a karşı yapılmış olsaydı ne olurdu? Saray ve şürekası dört koldan istifa diye bağırıyor. İnsan merak ediyor. Erdoğan terörist başına ‘sayın’, şehitlerimize ‘kelle’, şehit babasına ‘karakteri bozuk’ derken, kendisini eleştiren şehit anasını 4 yıl hapis istemiyle yargılatırken neden bu duyarlılığı görmedik."

'Teröristlerle masaya oturanlar bellidir'

Erdoğan’ın "terörle iş birliği iddiasıyla CHP’yi eleştirmesi” ile ilgili soru üzerine Öztrak "Bu sözler eleştiri değil iftiradır. Bu millet PKK ile masaya oturanları unutmamıştır. ‘Valilere talimat verdi, teröristlere dokunmayın dedim’ diyenleri unutmamıştır. Terörist başı kardeşinin devlet televizyonuna çıkarıp seçim kazanmak için propaganda yaptıranları unutmamıştır. Terör örgütleriyle kimlerin iş tuttuğu, teröristlerle masaya oturanlar da bellidir. CHP Genel Başkanı, bu ülkede hain terör örgütünün suikast düzenlediği tek genel başkandır" dedi.

'Adaylık süreciyle ilgili ilkeler belli'

Bazı baro başkanlarının Barolar Birliği seçimlerinde ortak aday çıkarmak için CHP Genel Merkezi’nde toplantı yaptığı iddiaları için de Öztrak, “Aslı da astarı da yoktur” diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun aday gösterilmeyeceğine ilişkin haberler hakkındaysa Öztrak, “Genel Başkanımız adaylık süreciyle ile ilkeleri ortaya koymuş, çerçeveyi çizmiş durumda. Buradan polemik çıkarmaya çalışmak beyhude” ifadelerini kullandı. (ANKA)