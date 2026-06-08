Öztrak grup toplantısını 'milat' ilan etti: 'Özgür Özel Meclis'te paralel genel merkez oluşturarak partiyi tahrip etti'

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AKP kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP milletvekili Faik Öztrak, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Parti içindeki ikiliğin "tek adama fayda sağladığını" söyleyen Öztrak, "Otoriter rejim, zorbalar rejimine dönüşüyor. Bu siyasette kaosa neden oluyor. Partimiz de bundan payına düşeni fazlasıyla alıyor" ifadelerini kullandı.

2024 yerel seçimlerinin ardından Özgür Özel hatalar yaptığını ifade eden Öztrak, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

Partimizin o dönemdeki yöneticileri her ne hikmetse hemen seçim istemek yerine milletin ekmeğine kan doğrayan tek kişilik rejimin müellifi rakip partinin genel başkanı Erdoğan ile normalleşmeyi tercih ettiler. Ayağına kırmızı halı serdiler, partimizin gönderine sarayın forsunu çektiler. Meclis'te milletvekillerimizin kendisini ayakta selamlamasını istediler. Bunları yaparken de milletvekili grubumuza hiç danışmadılar.

'Partiyi yargı müdahalesine açık hale getirdiler'

Öztrak, CHP'deki ikili durumdan Özel yönetimini sorumlu tutarak, "Kendini mahkemede yok saydıran yönetim, atari salonunda oyun oynar gibi siyaset yaptı. Oyunu kaybettikçe jeton atıp yeniden devam edeceğini sandı" dedi. Öztrak, kurultay sürecine dair iddiaları şu sözlerle gündeme taşıdı:

En yakınlarınızın kurultayda delegenin iradesini satın almak için operasyon yaptıklarına dair itiraflarını nereye koyacağız? İradesini fesada uğratmak için delegeye kamu gücü kullanılarak maddi menfaat sağlandığı iddialarını ne yapacağız? Seçim ve oylamalara hile karıştırıldığı hususunu yok mu sayacağız? Butlanın başımıza gelmesinde bu işlere bulaşarak partiyi yargı müdahalesine açık hale getirenlerin hiç mi suçu yok.

Mecliste "paralel genel merkez" oluşturulmaya çalışıldığını belirten Öztrak, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesinin aslında butlan kararını ve genel başkanlığın sona erdiğini kabul etmek anlamına geldiğini savundu. Öztrak, hem bu durumu kabul edip hem de genel başkanlık makamında yer almanın işgal etmenin çok başlı bir görüntü yarattığını söyledi.

'Grup toplantısı milat olmalı'

Toplantının sonunda yarın gerçekleştirilecek olan CHP grup toplantısına yönelik çağrıda bulunan Faik Öztrak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Yaptıkları hatalarla partimizin yoluna koskoca bir kaya yuvarladılar. Bunu yapanlar olmak üzere herkes taşın altına elini koymalıdır, bu kayayı yolumuzdan kaldırmalıdır. Yarınki grup toplantımızın partimizin birliğini, dirliğini sağlamakta bir milat olması gerektiği kanaatindeyim. CHP'nin iktidar yürüyüşünü birbirimize kenetlenerek yeniden başlatma zamanıdır. Bu bataklıktan hızla çıkmak için kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.

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