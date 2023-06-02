Öztrak: Genel Başkanımız yeni MYK'yi PM toplantısının ardından belirleyecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK üyelerinin istifalarının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, yeni MYK'nin Parti Meclisi toplantısından sonra belirleneceğini kaydetti.

Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Öztrak, "Genel Başkanımız yeni MYK'yi haftasonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir" diye konuştu.

Öztrak ayrıca Olağan Kongre sürecinin de Parti Meclisi'nde gündeme geleceğini ifade etti.

Öztrak, "Mevcut MYK üyelerinin işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir. Dünkü toplantımızda Olağan Kongre takvimimizi de ele aldık. Kongre ile karar haftasonu yapılacak olan Parti Meclisi'nde değerlendirilecek. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak yeni Merkez Yönetim Kurulumuz bunun kararını verecektir" ifadelerini kullandı.

‘Bugün değilse yarın saray rejimi son bulacaktır’

Öztrak şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreç sadece ekonomik açıdan değil, demokrasi ve hukuk devleti açısında zorludur. Bunun ilk işaretleri de görünmüye başlanmıştır. Genel Başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, belediye başkanlarımıza dair görevden alma imaları... Televizyonlara başlatılan RTÜK incelemeleri, Gezi'nin 10. yıldönümünü ananlara polis müdahaleleri... Türkiye Belediyeler Birliği'nin Saray'ın bahçesine çeviren kararlar, AK Partili belediye meclis üyelerinin gazetecilere saldırması... Bunların hiçbiri bizleri yıldıramaz korkutamaz. 28 Mayıs seçimlerinde her iki kişiden birinin desteği ile büyük bir değişim başlamıştır. Bu önünde duranların ayaklarını yerden kesecek bir çığdır. Bugün değilse yarın millete eziyetin merkezi Saray Rejimi haktan, hukuktan ve daha fazla refahtan yana olanların gücü ile son bulacaktır. Türkiye'nin önünde yepyeni bi ufuk açılacaktır."