Öztrak: Destici'nin ifadelerinin ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG araçlarının fiyatlarına yönelik "Önümüzdeki senenin Mart ayında pazara çıkacak ürünün bugünden fiyatının ilanı mümkün değildir" açıklaması hakkında konuşan , "Aracın fiyatı açıklanamadı. Sır gibi saklanıyor. Eğer bu ülkede firmalarımız dört ay sonrası için bile fiyat veremez hale geldiyse zaten ekonominin köküne kibrit suyu dökülmüştür" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin CHP’nin hazine yardımının kesilmesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin soruya da yanıt veren Öztrak "Sayın Destici'nin bu ifadeleri gerçekse ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Bu sözler tamamen abesle iştigaldir" dedi.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Fesli meczupları bağırlarına basan siz'

"AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, TBMM Grup Başkanvekili, 'Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir' diyerek, Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet devrimlerine, alenen saldırabiliyor. Cumhuriyetimize ve Atatürk devrimlerine düşmanlık ediyor, kinini kusuyor. AK Parti Genel Başkanı da, bir yandan bayram günü milletin huzurunda, 'Yaşasın Cumhuriyet' diye bağırıyor, diğer yandan bu vahim hadiseyi sadece seyrediyor. Ağzını açıp tek söz söylemiyor. Sükût ediyor. Ne demişler? Sükût ikrardan gelir. Demek ki kendisinin de partisinin de asıl görüşü bu.

Daha önce de aynı AK Parti Genel Başkanı, Cumhuriyetimize '90 yıllık reklam arası' diyen, bir milletvekilini himaye etmişti. Ama bu defa himaye görenin, Erdoğan’ın kendi adına, Meclis’te konuşma yetkisi verdiği, bir Grup Başkanvekili olması, eski bir Kültür Bakanı olması, bu rezaleti partinin kurumsal görüşü haline getiriyor. Yılın 364 günü, İngiliz zırhlısına binip kaçan vahdettin ve şürekâsına, güzelleme üstüne güzelleme yapan siz… 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, fesli meczupları bağırlarına basan siz… 'Cihan harbi bitti. Müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. Övünecek büyük bir tarihimiz varken, kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz' diyen, emekli Meclis Başkanı'yla aynı sahnede hem de 29 Ekim’de birlikte poz veren yine siz… Altıncı filoya secde eden Cumhuriyet düşmanlarıyla poz verip, şimdi, senede bir gün 'yaşasın Cumhuriyet' diye bağırarak, Cumhuriyetçi olamazsınız.

'Aracın fiyatı açıklanamadı'

Hafta sonunda Türkiye Otomobil Girişim Grubu, seri üretim bandından ilk aracını indirdi. Bunu ülkemiz adına sevinçle karşıladık. Gelelim aracın fiyatına, bu aracı almaya Erdoğan’ın gücü elbette yeter. Ama milletimizin ne kadarı bu aracı alabilecek? Bunu bilmiyoruz. Aracın fiyatı açıklanamadı. Sır gibi saklanıyor. Erdoğan’ın demesine göre 'mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değilmiş…'

Sadece bu sözler bile sarayın ekonomimizi ne hale getirdiğinin itirafıdır. Eğer bu ülkede firmalarımız dört ay sonrası için bile fiyat veremez hale geldiyse zaten ekonominin köküne kibrit suyu dökülmüştür. Dört ay sonrasına fiyat verilemeyen bir ülkede enflasyonun neler çektirdiğini bir de millete sor bakalım. Hep diyoruz; enflasyonun olduğu yerde öngörülebilirlik olmaz. Bir müddet sonra yatırım da olmaz. Yatırımın olmadığı yerde aş olmaz, iş olmaz. Ülkede dört ay sonrasını öngörülemez hale getirenler, bir asır sonrası için ülkeye ufuk, vizyon veremez."

Aslı Baykal'ın istifası

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Öztrak, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesine yönelik yöneltilen soruya; "İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi e-Devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha doğru olacaktır" yanıtını verdi.

'Destici'nin ifadelerinin ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur'

Öztrak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin CHP’nin hazine yardımının kesilmesi ile ilgili açıklamalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Sayın Destici'nin bu ifadeleri gerçekse ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. Bu sözler tamamen abesle iştigaldir. Bu sözleri söyleyen Destici, anlaşılan gözleri görenlerin gördüğünü, görmemektedir; kulakları duyanların duyduğunu, duymamaktadır.

Bugün ülkemizde Cumhurbaşkanlığı bütçesinin seçim sürecinde kullanıldığına ilişkin örnekler her gün yaşanmaktadır. Bütün mitingler devletin bütçesi ile yapılmaktadır. İşte en son yaşadığımız, AKP Parti Genel Başkanı sıfatıyla hafta sonu Ankara'da yaptığı parti toplantısının finansı nereden karşılanmıştır? Benim sayın Destici'ye tavsiyem bunu sormasıdır. Ankara'daki bütün aydınlatma direkleri AK Parti Genel Başkanı'nın fotoğrafları ile donatılmıştır. Bu paralar kimin cebinden çıkmıştır. Tekrar söylüyorum. Bu sözlerin ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur.” (ANKA)