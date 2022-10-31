Deniz Baykal'ın kızı CHP'den istifa etti

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabında üyeliğinin sonlandırıldığına dair görseli paylaşan Aslı Baykal, ek olarak herhangi bir yorumda bulunmadı.

Baykal'ın geçtiğimiz yıl gidişattan rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı ileri sürülmüştü; ancak kendisi, bu yöndeki iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı:

"(...) Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Halkımızın tek ümit kaynağı CHP’dir. Bu nedenle, hepimiz, bölünmenin, parçalanmanın; ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz.

CHP birlik ve beraberliğimizin adresidir ve hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır."