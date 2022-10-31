CHP'li vekiller hakkında art arda 'Soylu' fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamasından fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç'un, Twitter hesabından 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

Özkoç’un paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu iddia edildi. Fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP'li başka bir vekil hakkında da fezleke hazırlanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik beyanlarından dolayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında da "tehdit" suçundan fezleke düzenlemişti.

Gerçek Gündem’e konuşan Başarır sözlerinin arkasında durduğunu belirterek, fezlekeyi A Haber’den duyduğunu söylemişti.

Başarır, “Ben onun hakkında söylediğim her şeyin arkasındayım. Ne ayıp bir şey ki, Adalet Bakanlığı, fezlekeyi, Adalet Komisyonu’ndan önce A Haber’le paylaşmış. Asıl utanılacak konu bu! Ben bu fezlekeyi A Haber’den öğrendim. Ülkenin geldiği nokta bu…” demişti.