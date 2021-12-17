CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekleşen MYK toplantısının ardından basın toplantısında konuşuyor.
Öztrak'ın satırbaşları şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Öztrak: Değiştirilmesi gereken Erdoğan'dır
CHP Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekleşen MYK toplantısının ardından basın toplantısında konuşuyor.
Öztrak'ın satırbaşları şöyle: