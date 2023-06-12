Öztrak: CHP’de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün yapılan MYK toplantısı devam ederken CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak önümüzdeki yerel seçimlere ve CHP'deki kongre takvimine ilişkin açıklamalar yaptı.

Öztrak "Biz ülkemizin içinde olduğu sıkıntıların farkındayız. Tüm bu şartlar altında, her iki vatandaşımızdan birinin, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği oyu dağıtmadan, örgütümüzü, rekabetçi bir ortamda yenilemeyi, değişen, tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini, açık ara kazanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'Hedefimiz bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmak'

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede, Genel Başkanımız ilk olarak MYK’sını yeniledi. MYK’mız da ilk iş olarak, Kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, Parti Meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte, kurultayımızla taçlanacaktır. Bu süreç devam ederken, önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için, parti üyesinden Genel Başkanımıza kadar, partimizin her bir ferdi, var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz, bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır."

'CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

“CHP’de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve mevzuata göre bu süreç gerçekleşir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış MYK’sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak, örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için de herkes elinden geleni yapmalıdır, yapacaktır.”

Yerel Seçimler’e gidilirken CHP’de sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruya Öztrak, şu yanıtı verdi:

“Bu kongreler takviminin başlamasıyla birlikte bir tazelenme sürecine de partimizde şahit olacağız. Bu tabi ki Yerel Yönetim Seçimlerine, buraya enerjinin bu noktaya doğru yönlendirilmesinde de önemli katkılarda bulunacak. Enerjinin tek bir yerde kalmasına neden olmayacak. CHP olarak biz bu seçimlerde mevcut yönetimi tarihi bir yenilgiye uğratma konusunda kararlıyız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz daha fazlasını yapıyoruz.”

Erdoğan'ın sözlerine yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik, "Kabahati kendinde aramak yerine hala seçmeni suçlaması siyasetin değil, psikolojinin konusu" sözleri soruldu. Öztrak, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Psikolojinin konusu olan bizim ya da Genel Başkanımızın söylemediği, yapmadığı bir şeyi söylemiş gibi göstermek. Genel Başkanımız, bu bölgelerde alınan oyların daha düşük olmasını buralarda yeterli çalışma yapmamamıza bağladı. Ama şu anda bakıyorum, bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı çıkmış bizim tam tersini söylediğimizi iddia ediyor. Zaten bugüne kadar siyaseti hep böyle yaptı. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ama karşı tarafın da yaşadığı psikolojik sıkıntıları özellikle Genel Başkanımızın bu seçimlerde almış olduğu 25 milyon oyun, karşı tarafın üzerinde yarattığı baskıyı gayet net bir biçimde görüyoruz. İşte bu desteğin üzerine biz önümüzdeki seçimleri bina etmek istiyoruz. Hatırlayacaksınız Mayıs ayında Çalışma Bakanı, asgari ücretin 500 dolarlar civarında olması gerektiğini ifade etmişti. Şu anda asgari ücret çalışmaları başladı. O noktadan itibaren biz de asgari ücretle ilgili beklentilerimizi açıklamaya başlayacağız.”