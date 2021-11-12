Öztrak: '2023 hedefleri' yalan oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'de bir basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın satırbaşları şöyle:

Erdoğan'a Atatürk yanıtı

“Yunan postalını Atatürk’e tercih eden” Fesli Kadir’in vaazlarından Atatürk’ü öğrenen Erdoğan, Şimdilerde Atatürk’ün adını ağzından düşürmez oldu. Yetmedi, Bizle Atatürkçülük yarışına çıktı.

Yakında çıkıp, “Ben geçmişte zaten Atatürkçüydüm”, “Ben geçmişte zaten CHP’liydim” derse, şaşırmayız. Zira kendisi koltuk için; “Milli görüş” gömleğini fırlatıp atan kişidir. Kendisi; “Benim emir komuta merkezim, Bana ‘Papaz elbisesi giyeceksin’ diyorsa, Papaz elbisesini giyer, Bu şekilde gider, görevimi yaparım” diyen kişidir.

Erdoğan’ın, Girmeyeceği kılık, Milliyetçilik dahil ayağının altına almayacağı değer yok. Tabi şimdiki emir komuta merkezinin kim olduğunu merak ediyoruz. Kendisini uyaralım, Atatürkçülerin giydiği elbisenin kumaşında, Kuvayımilliye vardır. Müdafaa-i Hukuk vardır.

AKP'nin 2023 hedefleri

Erdoğan '2023 hedeflerini' ilk kez 2011 seçim beyannamesi ile açıklamıştı. 2013 yılında bu hedefleri 10. Kalkınma Planı'na yazdı. Bu plan, TBMM'nin onayından geçti. Artık hedefler vaat olmaktan çıktı. 2023'te Milli Gelirimizi 2 trilyon dolara, ihracatımızı 500 milyar dolara yükseltmeyi, işsizliği ise yüzde 5'e düşürmeyi milletimize taahhüt etti.

2023 hedefleri ne oldu? Yalan oldu. Bunu Erdoğan'ın imza attığı Orta Vadeli Program diyor. Erdoğan'ın 2023'te yüzde 5'e düşüreceğim dediği işsizlik oranı yüzde 11,4 olacak. Erdoğan 19 yıldır izlediği ekonomi politikalarının resmen iflas ettiğini kendi imzasıyla yayımladığı şu dökümanla cümle aleme ilan ediyor. Netice, Erdoğan millete verdiği sözleri tutmayan bir siyasetçidir.

'Milletin geliri büyümüyor'

Milletin evlatlarını, Açlık sınırının altında asgari ücrete talim ettiriyor. Bin bir fedakârlıkla yetişen evlatlarımızın hali bu. Peki, ya Erdoğan’ın Saray sosyetesinin çocukları? Onların yedikleri önlerinde, Yemedikleri arkalarında. Bir değil, üçer-beşer maaş alıyorlar. Günlerini gün ediyorlar. Aldıkları maaşlara da, Utanmadan “huzur hakkı” diyorlar. Milletin gencecik evlatlarında huzur kalmamış, En ağır şartlarda çalışırken, Elektriğe kapılıp, yaşamını kaybederken, Saray “huzurdan” hakkını alıyor. Pes doğrusu! Gençlerimiz bunlara hakkını helal etmiyorsa haksız mı? Bu milletin daha kaç evladının hayatı sönecek?

Erdoğan bu yıl çift haneli büyümeden söz ediyor. Bu ülkede büyüyen birileri var o da saray, saray sosyetesi ve saray yandaşları. Milletin geliri büyümüyor.

Türk Lirası'nın değer kaybı

Erdoğan paramızın itibarını kendi ifadesiyle 'beş paralık' etti. Bundan tam 9 yıl önce 'Para, bayrak gibi bir ülkenin gücünü, itibarını sergiler' demişti Erdoğan. O gün 100 dolar almak için 177 lira yetiyordu. Şimdi 992 lira vermek zorundayız. Erdoğan yönetimi bizim paramızı itibarsızlaştırırken, doların itibarına itibar kattı.

Devletin kasasından bir kuruş para çıkmaz dediği işler için 2016 yılından bu yana tam 9.5 milyar dolar çıktı. Erdoğan bu yalanı tekrarlarsa milleti kandırırım sanıyor. . Önümüzdeki üç yılda da “Tek kuruş ödemeyeceğiz” dediği işler için, Milletin vergilerinden 14,6 milyar dolar ödeneceğini Meclis’te görüşülen bütçe söylüyor. Yandaş müteahhitlere ödenecek bu paralar dolara endeksli. Paramızın pul olmasından yandaşlar etkilenmiyor. Ama devalüasyon milletin bütçesini kemiriyor. Bugün 1 Dolar 10 Lira sınırında. Dolar arttıkça Erdoğan’ın yandaşları abat olurken, Millet helak oluyor. Bu yılbaşında asgari ücret 385 dolardı. Şimdi 285 dolar.

'Çiftçilerimiz tarlasını nasıl ekip biçecek?'

2020'de gübre ve mazot destekleri hiç artırılmamıştı. 2021 yılındaki artışlar 2 yıllık artışlar diye düşünmeliyiz. Ürüne göre desteklerde yüzde 20 ile 30 arası bir artış var. Çiftçimiz bu yetersiz destekle bu gübre zamlarının altından nasıl kalkacak? Tarlasını nasıl ekip biçecek? Nasıl gübre atacak?

Tarım Bakanı çıkmış zarar eden çiftçi yok diyor. Bu vurdumduymazlıkla gelecek yıl ekmek yerine hepimiz taş yeriz.

TÜİK'in rakamları

TÜİK'in rakamları Alice'in Harikalar Diyarı'nda gezinmeye devam ediyor.

Fezleke açıklaması

Siyaetçilerin her türlü açık olması gerektiğini söylemiştim. Savcılığın milletvekillerinin kimliğine göre fezleke adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir.

Çifte standart olmaz, siyasi partilerin de fezlekeleri öc alma duygusuyla siyasi lince hizmet alma duygusuyla değerlendirmelerini de doğru bulmalıyız.

Aynı savcılar şehit yakınına hakaret ederek kovan AK Partili belediye başkanı ile ilgili hangi işlemi yapmaktadır merak ediyorum.

Ya da bundan önce şehide kelle diyenler, çiftçiye ananı da al git, şehit babasına karakteri bozuk diyenlere, kendisini eleştiren şehit anasını 4 yılla yargıtanlara; aynı savcılar ne yapmıştır? Bu soruyu da sormak istiyorum.