Öztaş Çorap fabrikası işçileri iş durdurdu

Alpin Çorap ile birlikte başlayan çorap sektöründeki direnişlere dün gece bir yenisi daha eklendi .

Öztaş Çorap işçileri yatırılan maaşlarının verilen sözlerle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek gece vardiyasında iş durdurdu.

'Polis kapıda, iş yavaşlatmaya devam ederseniz polisi hemen çağırırım'

Fabrika müdürü iş durduran işçileri ayrı ayrı yanına çağırarak, tüm zararı işçilerden tazmin edeceklerini de söyleterek açıkça tehdit etti.

Müdürün, işçileri 'Polis kapıda, iş yavaşlatmaya devam ederseniz polisi hemen çağırırım' diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Öztaş çorap işçilerinin gece vardiyasında başlattığı iş durdurma eylemleri sonrasında gece vardiyasının neredeyse tamamı KOD-49 ile işten atıldı. İşten atılanların sayısı an itibariyle 70 i geçti. Atılanların tamamının da sendikalı işçiler olduğu ortaya çıktı.

İşten atılmalarla birlikte direniş büyüdü

Üç vardiyada da iş yavaşlatma kararı alan işçiler direnişi sürdürmeye kararlı. An itibariyle sabah vardiyasından çıkan işçiler de işten atılan işçilerin yanına gelerek direnişe katıldı. Fabrika önündeki direnişe katılım artarak büyüyor .



soL’a konuşan bir Öztaş Çorap işçisi fabrika önünden şunları söyledi: