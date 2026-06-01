Özşen Maden patronundan işçilere tuhaf teklif: 'Önce kömürü çıkaralım eksik maaşlara sonra bakarız'

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Edirne Uzunköprü'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik işletmesinde çalışan işçiler, 90 günü aşan süredir ödemeyen maaşları ve gasp edilen hakları için başlattıkları direnişte 13. güne girdi. Üç aydır maaşlarını alamayan madenciler sadaka veya bayram ikramiyesi değil, doğrudan emeklerinin karşılığı olan yasal haklarını talep ediyor.

İşçiler hem alamadıkları maaşlarının yatırılması hem de hakları için mücadele ettikleri gerekçesiyle işten atılan yirmi bir madencinin tekrar işe dönmesi adına direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Direnişin 13. gününde firma yetkilileri işçilere tuhaf bir teklif yaptı. İşçilere, çalışanlarla yola devam edeceklerini, isteyenlerin işten ayrılabileceğini ve onların çıkışını vereceklerini söyleyen yetkili, yalnızca çalışmaya devam edenlerin geçmiş dönem maaşlarını ve tazminatlarını alabileceklerini ifade etti.

'Önce madeni çıkaralım sonrasına bakarız'

Konuyla ilgili soL'a konuşan bir madenci, "Düne kadar işten çıkardıkları 21kişiyi de işe alacağız diyen yetkililerin şimdi kalkıp dileyen çalışır geri kalanı işten atarız" dediğini belirtti. Madenciler bir iyi niyet göstergesi olarak yürüyüşü Keşan'da tamamladıklarını ancak anlaşılan o ki firmanın akıllanmadığını ve kendilerinin de üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ediyor.

Yine bir başka madenci ise firmanın, "Önce madeni çıkaralım 15-20 gün sonra ödemelere bakarız" diyerek işçileri madene sokmaya çalıştığını ifade etti. Bu durumun geçmiş zamanlarda da benzer şekilde tekrar ettiğini vurgulayan madenciler, patronun sürekli önce madeni çıkaralım paraları öderiz dediğini ancak geçmişten bugüne kadar bu paraların neden ödenmediğini ve neden hala geçmiş aylardan alacakları olduğunu sorarak duruma tepki gösterdi.

Şartlar değişmediği takdirde Keşan'da bitirdikleri yürüyüşlerine devam edeceklerini ifade eden madenciler, firmanın işçilerin alın terine el koyduğu paraları bir an önce yatırmasını talep ediyor. Ayrıca, direndikleri için haksız yere işten atılan işçilerin de derhal işe iade edilmesi beklenen temel talepler arasında yer alıyor.

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