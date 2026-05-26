Edirne'de maden işçilerinden yürüyüş: 'Hakkımızı istiyoruz sadaka değil'

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik işletmesinde çalışan maden işçileri, ödenmeyen maaşları ve gasp edilen hakları için başlattıkları direnişi yollara taşıdı.

Yaklaşık 12 kilometrelik bir yürüyüş etabında olan madenciler, şu an Paşayiğit dolaylarında ve yürüyüşleri Keşan'a doğru kararlılıkla devam ediyor. İşçilerin haklı taleplerine karşılık vermeyen ve AKP ile doğrudan ilişkileri bulunan şirket yönetimi ise sorunları çözmek yerine işçiler üzerindeki baskıyı artırma yoluna gidiyor.

Yürüyüşe madencilerin aileleri de eşlik ediyor.

İşçiler sadaka değil alınterini istiyor

Bağımsız Maden İş ile yürüyüşe geçen direnişteki madencilerden soL'a konuşan Ergin Çamur, yaşanan mağduriyeti ve eylem sürecini şu sözlerle anlattı.

Çamur, süreci özetlerken, "Biz üç aydır maaşlarımızı alamıyoruz. 90 günü geçti ve yasadan doğan hakkımızı, işi durdurma hakkımızı kullandık. Çünkü bayrama cebimizde beş kuruş para olmadan giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Firma yetkililerine yaptıkları uzlaşma çağrısının ve son derece insani taleplerinin de karşılıksız kaldığını belirten Çamur, sözlerine şöyle devam etti:

Firmaya dedik ki, biz en azından bir bayram harçlığı alalım, bir maaşımızı alalım. Üç aydır bekliyoruz ama bir maaşımızı alalım. Bu sayede çocuklarımıza, ailelerimize mahcup olmayalım. Bizim talep ettiğimiz şey bir sadaka, bir yardım ya da bir bayram ikramiyesi gibi bir şey değil. Doğrudan hak ettiğimiz parayı, üç aydır çalışıp alamadığımız parayı istiyoruz.

İşçiler hakları için yürürken yoldan geçen yurttaşlar da korna çalarak atılan sloganlara eşlik ediyor.

Patronun AKP geçmişi hukuksuzluğa kalkan mı oluyor?

İşçilerin çocuklarına mahcup olmamak adına dile getirdikleri maaş talebine karşılık şirketin tavrı ise farklı oldu. Özşen Madencilik yönetimi, işçilerin sesini duymak yerine direnişteki madencilerin yemekhanesini kapattı.

soL'a konuşan madencilerin dikkat çektiği bir diğer detay ise firmanın AKP ile yakın ilişkileri ve bağlantıları.

Özşen Madencilik işletmesini bünyesinde barındıran Kiremitçiler Grubu'nun patronu Bekir Kiremitçi, eski AKP Edirne il Başkan Yardımcısı. Kiremitçi'nin bu görevi şirketin pervasız tavrının arkasındaki temel güç olarak yorumlanıyor. İşçiler ve sendika yetkilileri, firmanın aylarca maaş ödememesine, haksız yere işçi çıkarmasına ve direniş alanındaki yemekhane gibi insani imkanları kısıtlayacak kadar ileri gitmesine rağmen herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmamasını doğrudan bu siyasi bağlara dayandırıyor.

soL'a konuşan madencilerden Habib Erdoğan "Alacaklarımızı almadan, işten çıkarılan arkadaşlarımız işe dönmeden bu mücadele bitmeyecek" diye konuşuyor.

Keşan'a varmak üzere olan madenciler haklarını almadan mücadeleden dönmek yok diyor.