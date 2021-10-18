Özlem Gürses kendisine edilen küfürleri okudu, savcıya tepki gösterdi

Gazeteci Özlem Gürses canlı yayında kendisine yönelik sosyal medyadan atılan ağır küfürleri okudu, tespit ettikleri bu kişiye ilişkin savcılığın takipsizlik kararı verdiğini söyledi.

Haber Merkezi

Gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalından yaptığı yayında kendisine yönelik hakaret ve küfürlere yönelik açtığı davlarda savcılığın verdiği takipsizlik kararlarına tepki gösterdi.

Gürses, kendisine ilişkin Haber 7'de yapılan bir haberin altına yazılan küfür dolu mesajı okurken, tespit ettikleri bu kişiye ve söz konusu mesaja rağmen savcılığın takipsizlik kararı verdiğini dile getirdi, duruma tepki gösterdi.

Gürses, kendisine edilen küfüre rağmen savcılığın "hakaretin kime yapıldığı anlaşılmıyor" dediğini aktardı.

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