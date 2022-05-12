İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun, Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etti.
Gürses, şunları söyledi:
Haber Merkezi
Özlem Gürses açıkladı: İmamoğlu'nun Karadeniz turunun masrafları İBB'den karşılandı
Özlem Gürses, Karadeniz turuyla ilgili yeni detay paylaştı. İmamoğlu'nun, 'Ben İBB Başkanıyım. Gezinin tüm masraflarını da İBB karşıladı' dediğini aktardı.
Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun, Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etti.
Gürses, şunları söyledi: