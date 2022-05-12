Özlem Gürses açıkladı: İmamoğlu'nun Karadeniz turunun masrafları İBB'den karşılandı

Özlem Gürses, Karadeniz turuyla ilgili yeni detay paylaştı. İmamoğlu'nun, 'Ben İBB Başkanıyım. Gezinin tüm masraflarını da İBB karşıladı' dediğini aktardı. 

Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun, Karadeniz gezisine katılan gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında gezinin masraflarının İBB bütçesi tarafından karşılandığını ifade etti.

Gürses, şunları söyledi:

"Biz bu otobüslerin ve yemeklerin finansının nasıl karşılandığını sorduk. Dedi ki sayın İmamoğlu ve Murat Ongun; içinde bulunduğumuz bu otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün masraflarını karşıladığı başkana tahsisli otobüs.

'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor? Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' diye sorduk.

Ekrem Bey dedi ki; "Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor..."

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