Gültekin Uysal, Süleyman Soylu'nun partiden neden ihraç edildiğini açıkladı

Halk TV'de Sözüm Var programına katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a, Süleyman Soylu'nun 'FETÖ gerekçesiyle Demokrat Parti'den ihraç edilip edilmediği' soruldu.

Uysal, gazeteci Barış Terkoğlu tarafından sorulan soruya "Sayın Soylu 2010 yılıydı zannederim. Sayın Cindoruk'un genel başkan olduğu dönemde böyle bir süreç işledi. Sayın Soylu zaman zaman iktidarın FETÖ dediğimiz yapının da operasyonel kiralama yöntemiyle farklı farklı siyasi geleneklerden toplumsal meşruiyetlerini propaganda güçlerini artırmak için o propaganda sürecinde yer aldı. Kendisi öyle tercih etti. Sonrasında da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı" diye yanıt verdi.

Uysal sözlerini, "2010 referandum sürecinde parti genel merkezinin aksine o referandumda evet oyu vererek Anadolu'nun pek çok noktasında propaganda yaptı. O vesileyle bir ihraç süreci işledi" ifadeleriyle noktaladı.