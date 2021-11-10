Özkök’ün kovulmasının nedeni belli oldu iddiası: 'Başka büyük depremler de yolda’

Uzun yıllardır Hürriyet’te görev alan ve yazılar kaleme alan Ertuğrul Özkök’ün gazeteyle yollarının ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddianın ardından ayrılığın ya da kovulmanın nedeni merak konusu olmuştu.

Medyaradar’ın haberine göre, kovulmanın nedeni olarak Diyarbakır’daki Ahmet Güneştekin sergisinde kaydedilen ve İsmail Küçükkaya’nın servis ettiği halay görüntüsü gösterilse de gerçek neden başka.

İddiaya göre bu gelişmenin gerçek nedeni, Aydın Doğan’ın Bodrum’daki evinde medyaya dönüş toplantılarına Özkök’ün de katıldığı iddiası.

Habere göre, Demirören bu toplantılardan haberdar oldu ve Doğan’ın zirvesine katılan isimlerin, özellikle de yöneticilerin peşine düştü.

Şimdi Özkök’ün çıkışının nasıl olacağı üzerine formüller üretildiği belirtilirken, formüllerden birinin, Özkök’ün tamamen gönderilmeden bir süre, en azından telifle, suya sabuna dokunmayan magazin yazıları yazması olduğu ifade ediliyor.

İddiaya göre, Demirören medyada başka büyük depremler de yolda. Yani aralarında yöneticilerin de olduğu başka isimlerle de yollar ayrılacak.