'Hürriyet, Ertuğrul Özkök’le yollarını ayırdı" iddiası

Hürriyet Gazetesi ve Ertuğrul Özkök'ün yollarının dün itibariyle ayrıldığı iddia edildi.

T24'de yer alan habere göre ayrılık haberleri doğrulandı. Haberde " T24, Hürriyet ile yollarının ayrıldığına ilişkin haberlerin teyidi amacıyla Ertuğrul Özkök’e telefonla ulaşmaya çalıştı ve mesaj gönderdi, ancak bilgileri teyit eden veya yalanlayan bir yanıt alamadı" bilgisi yer alırken "T24’ün başvurduğu kaynaklar ise, ayrılık haberlerini doğruladı" notu düşüldü.

Özkök 20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olarak toplam 35 yıldır Hürriyet'te çalışıyor.