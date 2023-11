Özkök 'diplomasi tarihimizde bir ilk' diyerek sponsorluk övdü: Zaten yapılıyormuş

Amerikan Türk Cemiyeti'nin yıllık balosunu kaleme döken Özkök, ‘cemiyet’ tarihi için ne kadar özel bir gece olduğunu dile getirdiği yazısında bol bol Sabancı övmeyi de es geçmedi. Cemiyetin avantajının iki eş başkan kadının yani Türk eş başkan Akbank Yönetim Kurulu Başkan Suzan Sabancı ve Amerikalı eş başkan Ahmet Ertegün Vakfı'nın başkanı Linda Wachner olduğunu da uzun uzun anlattı.

Özkök, Suzan Sabancı’nın tek omuzlu tuvaletinin Michel Obama’nın modacısı tarafından özel olarak tasarlandığını ve dikildiğini anlatmakla kalmamış; geçtiğimiz iki yıldaki modacılarının ismine kadar da ince ince yazmış.

Cemiyetin sivil toplum kuruluşu olduğu için bu geceleri sponsorluk ve masaların satışıyla finanse ettiklerine de değinen Özkök sıralamayı da anlatıyor hemen; platin, altın ve gümüş masalılar. Platin ve altın sponsorların yaptığı katkıyı öğrenememiş ama iki gümüş masanın fiyatı da 40 bin dolarmış.

Organizasyonu Jennifer Lopez’in düğün organizasyoncusu olduğundan tutun da orkestranın George W Bush’un aile davetinde çalmış olduğunu gibi bir sürü dişe dokunmayan bilgileri sıralayan Özkök, “Zengin, orta sınıf, yoksul fark etmiyor” diyerek gecede Onuncu Yıl ve İzmir’in Dağları söylendiğini ve bunun da millet olarak ortak söyleyebileceğimiz nadir şarkılar olduğunu söylemiş.

Özkök’e göre Milan usulü bakla risottosu, ızgara fileminyon, patates graten, küçük kuşkonmaz, balzamikli soğan halkaları ve nar sorbesiyle fıstıklı baklavalı menünün Türk damgalı olmasının sebebi; etin yani fileminyonun Türk usulü fazla pişmesiymiş.

Özkök bu faslı kapatıp biraz da resepsiyonu anlatmaya geçti ve peş peşe yanlış bilgileri sıralamaya koyuldu. Türk Konsolosluğu'nun düzenlediği 29 Ekim davetine geçiş yapan Özkök, 250 milyon dolarlık otelde yapılan resepsiyonun “diplomasi tarihinde bir ilk olarak sponsorlu” olduğunu yazmış ve bu tarihi vizyonundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin New York Başkonsolosluğu'nu kutladı.

Özkök'ün dünyasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının, devleti yurtdışında temsil eden diplomatik misyonu tarafından şirket parasıyla yapılması bir "övünç" kaynağı.

Oysa soL’un edindiği bilgilere göre Özkök'ün övündüğü bilgi de doğru değil. Özellikle AKP döneminde kriz bahane edilerek resepsiyonların ödenekleri kesildikten sonra büyükelçilikler bu işleri tamamen sponsorlar üzerinden yapmaya başladı. Öncesinde de sponsorlukların ufak tefek olduğunu söyleyen diplomatik kaynaklar, bunun eskiden çekine çekine yapıldığını belirtiyor.

Özkök'ün tashihlerle dolu yazısını giren siteler de hiç düzeltme yapmamış. Artık editörler bu yazıyı okumakla ve düzeltmekle vakit kaybetmek istemediğinden mi yoksa neresinden başlasak düzelmez diye düşündüklerinden mi hem tashihler hem de bilgi yanlışlarıyla dolu yazı olduğu gibi yayınlanmış.

Bilgi hatalarından bir diğeriyse yıllarca genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetenin, yani Hürriyet'in New York muhabirinin ne adını ne de çalıştığı yeri bilmemesi. Özkök, geceye katılan isimlerden birinin “Hürriyet’in New York muhabiri Rıza Canikli” olduğunu yazmış. T24 bu vahim hatayı düzeltip “Sözcü’nün New York muhabiri Rıza Canikli” diye değiştirmiş. Oysa yılların gazetecisinin adı Rıza Canikli değil, Razi Canikligil.