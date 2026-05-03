Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım önce tutuklanmış, ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Ankara'da bir otel odasına düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yalım'ın, 21 yaşındaki bir belediye çalışanıyla otel odasında olduğunun ortaya çıkması ise CHP'de kriz yaratmıştı.

Geçen ay CHP üyeliği askıya alınan Yalım'ın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

CHP Merkez Disiplin Kurulu’nun dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.

Kararı duyuran CHP Sözcüsü Zeynel Emre, birçok CHP belediyesine yönelik operasyonlar yapıldığını hatırlattı ve "Bunlar içerisinde bir tanesi etik olarak bizi rahatsız etti" dedi.