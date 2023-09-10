Özgürlük Semt Evi'nde film gösterimi sırasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli Özgürlük Semt Evi tarafından gerçekleştirilen film gösterimine polis saldırısı gerçekleştirilmişti.

Birkaç gündür engelleme girişiminde bulunulan etkinliğin öncesinde, etkinlik alanına sayısı 30'a yakın çevik kuvvet polisi konuşlandırılmıştı.. Etkinliğin başlamasının ardından çevik kuvvet polislerince alana müdahale gerçekleştirilmesi sonucu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

TKP Kocaeli İl Örgütü, gözaltına alınanların serbest bırakıldığını duyurdu. İl örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Yoldaşlarımız ve dostlarımız serbest bırakıldı. Özgürlük Semt Evimiz çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Mahallelerimizi uyuşturucu çetelerine, tarikatlara teslim etmeyeceğiz" denildi.