Özgür Özel'in iddiaları sonrası Emin Şen'den ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis'te yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen'in şirketlerinin kamudan aldığı ihaleleri açıkladı ve Şen'in kendilerine "Ebabiller Harekatı" diyen trol ordusunu başında olduğunu anlattı.

"Trol ordusu kamu kaynaklarını yiyip içiyorlarmış" diyen Özel, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde Emin Şen hakkında "4 Ekim 2016'da İçişleri Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevine atandı" yazdığını da siteden alınmış bir ekran görüntüsüyle gösterdi.

Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde "Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de devlet memurlarının şirket kurma yasaklarına ve şirketin türü ne olursa olsun yönetici olma yasağına tabidir" dediğini anımsatan Özel, Şen'in suç işlediğini söyledi.

Özel'in açıklaması sırasında Emin Şen'in İçişleri Bakanlığı sitesindeki görevi değiştirildi. Değişiklikle Şen’in görevi “müşavir”likten “danışman”lığa düşürüldü.

'Sadece sosyal medya danışmanlığı yaptım'

İddiaların odağındaki Emin Şen'den konuya dair açıklama geldi. Yeniçağ'dan Tolga Şahin'e konuşan Şen, İçişleri Bakanlık Müşaviri olduğunun yalan olduğunu öne sürdü ve Süleyman Soylu’ya sadece sosyal medya danışmanlığı yaptığını söyledi.

Şen ayrıca, Özgür Özel’in paylaştığı faturaların (kamu ihalelerinin belgeleri) kendisiyle ilgili olmadığını öne sürerek, "Kardeşim olduğunu söylediği kişi kardeşim değil" dedi.

Şen, "Benim eski ortağımın sonradan kurduğu şirketin CHP’li belediyeyle yaptığı işe ilişkin faturayı paylaştı kamuoyuyla” dedi.

Şen, detaylı bir açıklamanın daha sonra avukatı tarafından yapılacağını da dile getirdi.