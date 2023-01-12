Özgür Özel'in açıklamalarına AKP'den ilk yanıt: 'Troll ordusu arıyorsanız...'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanlığı Müşaviri olduğu ileri sürülen Emin Şen'in Bakan Soylu'ya bağlı olarak bir troll ordusu yönettiğine yönelik açıklamalarının ardından AKP'den ilk açıklama Hamza Dağ'dan geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli'' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarını "kuru gürültü" diye niteleyen Dağ şunları kaydetti:

''Özgür Özel, "Can güvenliği" imasıyla dosya açıklayacağını söyledi. Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı’nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli.''