İçişleri Bakanlığı'ndan 'Emin Şen' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamada gündeme getirdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trol ordusunu yönettiğini belirttiği Emin Şen'e ilişkin olarak bakanlık açıklama yaptı.

Özel'in açıklamalarının ardından Bakanlık resmi internet sitesinde "Bakan Müşaviri" başlığını erişime kapatmış, Emin Şen'in görevi ise "Bakan Danışmanı" olarak değiştirilmişti.

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada Şen'in Soylu'nun çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığı yaptığı belirtildi, bakanlığın internet sitesindeki değişikliğe ilişkinse "burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir" ifadesi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Emin Şen hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sn. Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir.

Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sn. Emin Şen, Sn. Bakanımızın çok uzun yıllardır soyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."