Özgür Özel'e destek veren Mansur Yavaş yandaş medyanın hedefi oldu: 'Ona geçmiş olsun'

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"Mutlak butlan" kararı sonrası ne tutum alacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel'e destek vermişti.

Yavaş, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, Özgür Özel'in düzenlediği bayramlaşmada yerini aldı.

CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki buluşmada konuşan Mansur Yavaş, CHP’nin en kısa sürede kurultaya gitmesi çağrısını yineledi.

CHP'nin bölünmemesi gerektiğini vurgulayarak "Bu süreci akılla yönetelim" diyen Yavaş'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

Bayram birliktir, bayram dayanışmadır, bayram aynı sofrada bir araya gelebilmektir. Farklılıklarımıza rağmen ortak bir geleceğe inanabilmektir.

Ortaya bir umut çıktı. İktidar da bunu gördü ve bunu görünce partiyi bölmek için çalışmalara başladı. Sonuç itibarıyla hem belediyelere yapılan operasyonlar hem de itibarsızlaştırma çalışmaları, partiyi bölme çalışmaları bugün bu nedenle bazı hususları paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüğüm için buradayım.

Bizim, insanların umudunu yeşertmemiz gerekir, onların umudunu tüketmemiz değil.

Bu nedenle CHP'yi zayıflatmaya çalışanlar, itibarsızlaştırmaya ve iç tartışmalar üzerinden yıpratmaya yönelik her girişim yalnızca partiyi hedef almamaktadır. Bilelim ki girişimler Türkiye'nin demokratik birikimini hedef almaktadır, cumhuriyetin değerlerini hedef almaktadır, toplumsal umudu hedef almaktadır.

Türkiye'de siyaset alanı daraltılıyorsa, demokratik kurumlar yıpratılıyorsa, seçilmiş iradeler tartışmalı hale getiriliyorsa, hukuk siyasetin konusu haline dönüştürülüyorsa, toplum kutuplaştırma üzerinden yeniden şekillendirilmeye çalışılıyorsa bu durum doğrudan doğruya Cumhuriyet rejimine yönelmiş bir müdahale niteliği taşımaktadır.

CHP en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir. Gelin bu süreci ortak akılla yönetelim. Bırakın parti içinde bölünmeyi tam tersine tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmaları başlatarak bu oyunu bozalım.