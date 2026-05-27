Özgür Özel'den yeni parti ve CHP'den istifa sorularına yanıt: İstifa etmeyin, yeni parti kurma durumumuz yok

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AKP'nin mutlak butlan kararı sonrası Grup Başkanı sıfatını alan Özgür Özel, partinin bir an önce kurultaya götürülmesini isterken, yeni parti kurup kurmayacağı ve gelen istifa çağrılarına ilişkin konuştu.

"Biz partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız, bütün üyelerimiz herkes seçim diyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz" diyen Özel, "'İstifa edelim' diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" ifadesini kullandı.